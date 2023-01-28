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10:29, 28 января 2023Мир

Два самолета ВВС Индии потерпели крушение

NDTV: в индийском Мадхья-Прадеш потерпели крушение истребители Су-30 и Mirage 2000

Фото: Ann Wang / Reuters

Два самолета ВВС Индии, истребители Sukhoi Су-30 и Mirage 2000, потерпели крушение в штате Мадхья-Прадеш в субботу, 28 января. Об этом сообщает NDTV.

Отмечается, что оба самолета разбились во время тренировочных учений. Истребители вылетели с базы ВВС страны в Гвалиоре.
Источники издания в министерстве обороны Индии заявили, что в Су-30 находилось два летчика, в то время как в Mirage 2000 — один. «Два пилота находятся в безопасности, им удалось катапультироваться», — добавили они.

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В настоящее время сотрудники поисково-спасательных служб ищут третьего летчика.

Ранее в январе на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале разбился самолет авиакомпании Yeti Airlines. На борту воздушного судна находились 72 человека: 4 члена экипажа и 68 пассажиров, все они погибли.

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Фариза Бацазова
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