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01:10, 28 января 2023Мир

Нидерландские F-35 прибыли в Польшу для патрулирования неба

Нидерландские истребители F-35 прибыли в Польшу для патрулирования в рамках миссии НАТО

Фото: David Alexander / Reuters

Истребители F-35 прибыли в Польшу из Нидерландов, чтобы принять участие в усиленном воздушном патрулировании неба в рамках миссии НАТО. Об этом в Twitter сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, боевые самолеты прибыли на 22-ю базу тактической авиации в Мальборке. «Они будут поддерживать Войско Польское в защите неба в рамках миссии НАТО Enhanced Air Policing», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Нидерланды отправят восемь истребителей F-35 в Польшу. Четыре истребителя «будут доступны в феврале и марте для патрулирования воздушного пространства НАТО над Восточной Европой». Два из них будут постоянно находиться в состоянии боевой готовности, чтобы иметь возможность в течение нескольких минут осуществить перехват, другие два будут в резерве.

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Марина Совина
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