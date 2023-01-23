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17:33, 23 января 2023Мир

Нидерланды отправят восемь истребителей F-35 в Польшу

Нидерланды отправят восемь истребителей F-35 в Польшу для участия в миссиях НАТО

Фото: Stephane Nitschke / Reuters

Восемь истребителей F-35, принадлежащих Нидерландам, будут направлены в Польшу для участия в двух различных миссиях по линии НАТО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на голландское Минобороны.

В пресс-релизе отмечается, что четыре истребителя «будут доступны в феврале и марте для патрулирования воздушного пространства НАТО над Восточной Европой». Два из них будут постоянно находиться в состоянии боевой готовности, чтобы иметь возможность в течение нескольких минут осуществить перехват, другие два будут в резерве.

10 января стало известно, что НАТО проведет военные учения Defender Europe в 2023 году на территории самопровозглашенной республики Косово. В них примут участие более 1,3 тысячи представителей Сил безопасности Косова. Их основными задачами будет «повышение оперативной совместимости» и «проверка возможностей пехоты и поддержки».

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Виктория Кондратьева
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