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16:39, 28 января 2023Культура

Канье Уэст выбросил телефон женщины после попытки заснять его

Канье Уэст отобрал телефон у женщины и швырнул его

Американский рэпер Канье Уэст выбросил телефон женщины после попытки заснять его. Видео инцидента было опубликовано в Twitter-аккаунте 4SYTE TV.

Инцидент произошел после футбольного матча с участием дочери Уэста Норт. В ролике можно увидеть, как музыкант разговаривает с двумя людьми, пока они и сам артист находятся в своих автомобилях. Он просит не снимать его, когда он проводит время с детьми. В какой-то момент Уэст выходит из машины, отбирает телефон у женщины и швыряет его.

Как сообщает TMZ, после инцидента Уэст стал подозреваемым в расследовании дела об избиении. По всей видимости, полицию вызвала снимавшая фото с рэпером женщина. Неизвестно, работает ли она папарацци или же решила сделать кадры для личных целей.

В прошлом году Канье Уэст попал на видео сразу после конфликта возле клуба Soho West в центре Лос-Анджелеса. На кадрах, снятых очевидцами, музыкант кричит на женщину после того, как, предположительно, избил незнакомого мужчину.

Евгений Шульгин
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