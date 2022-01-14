Кричащий после избиения фаната Канье Уэст попал на видео

Американский рэпер Канье Уэст, которого подозревают в причинении телесных повреждений фанату, попал на видео сразу после конфликта возле клуба Soho West в центре Лос-Анджелеса. Запись опубликована на сайте TMZ.

На кадрах, снятых очевидцами, музыкант кричит на женщину после того, как, предположительно, избил незнакомого мужчину.

Поклонник хотел взять у артиста автограф и якобы сделал фото без разрешения. Однако Рэпер попросил не фотографировать его, заявив, что фанаты не понимают его жизненных сложностей. Как отмечает издание, кто-то из группы поклонников ответил ему: «Все в порядке, у всех нас есть семейные проблемы».

По словам свидетелей, после этого Канье Уэст дважды ударил фаната: один раз по голове и один раз по шее, из-за чего тот упал и ударился головой о землю. Мужчина также попал в объектив камеры, его сняли лежащим на спине на асфальте. При этом сам момент удара не засняли. «Отойди от меня», — крикнул Уэст женщине, которая попыталась его успокоить. Она также сказала, что является частью семьи артиста, однако он попытался отбежать от нее. По данным издания, эта женщина — двоюродная сестра рэпера.

Также известно, что полиция начала расследование по факту избиения.

Ранее представитель Канье Уэста Пьер Ружье опроверг информацию о приезде исполнителя в Россию. «Полностью сфабриковано. Вымысел или принятие желаемого за действительное русскими людьми», — заявил Ружье.