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Канье Уэст избил попросившего автограф фаната

TMZ: американский рэпер Канье Уэст подозревается в избиении фаната, попросившего автограф
Канье Уэст

Канье Уэст. Фото: Randall Hill / Reuters

Американский рэпер Канье Уэст подозревается в причинении телесных повреждений фанату, который попросил у него автограф, полиция начала расследование. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел около 03:00 в четверг, 13 января, по местному времени около клуба в центре Лос-Анджелеса.

По данным портала, Уэст избил мужчину и повалил на землю. Музыкант якобы ударил поклонника в голову и шею, после чего пострадавший лежал на асфальте.

Ранее стало известно, что Канье Уэст собрался приехать в Россию и встретиться с президентом страны Владимиром Путиным. Журнал Billboard сообщал о планах музыканта провести в Москве воскресную службу, а также записать коллаборацию с Эмином Агаларовым. По словам доверенного лица Уэста Амира Судана, хип-хоп-артист планирует расширять свой бизнес в России. Однако позже представитель Уэста Пьер Ружье опроверг информацию, назвав ее вымыслом.

Марина Совина
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