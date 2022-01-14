Канье Уэст избил попросившего автограф фаната

Американский рэпер Канье Уэст подозревается в причинении телесных повреждений фанату, который попросил у него автограф, полиция начала расследование. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел около 03:00 в четверг, 13 января, по местному времени около клуба в центре Лос-Анджелеса.

По данным портала, Уэст избил мужчину и повалил на землю. Музыкант якобы ударил поклонника в голову и шею, после чего пострадавший лежал на асфальте.

Ранее стало известно, что Канье Уэст собрался приехать в Россию и встретиться с президентом страны Владимиром Путиным. Журнал Billboard сообщал о планах музыканта провести в Москве воскресную службу, а также записать коллаборацию с Эмином Агаларовым. По словам доверенного лица Уэста Амира Судана, хип-хоп-артист планирует расширять свой бизнес в России. Однако позже представитель Уэста Пьер Ружье опроверг информацию, назвав ее вымыслом.