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Канье Уэст собрался приехать в Россию и встретиться с Путиным

Канье Уэст рассказал о планах провести в Москве воскресную службу и встретиться с Путиным

Фото: Roy Rochlin / Getty Images

Американский рэпер Канье Уэст собрался приехать в Россию и встретиться с президентом страны Владимиром Путиным. О его планах сообщило издание Billboard.

В этому году музыкант отправится в Москву и проведет в городе воскресную службу. Доверенное лицо Уэста Амир Судан пояснил, что хип-хоп-артист планирует расширять свой бизнес в России, которую он превратит в свой «второй дом».

Уточняется, что рэпер собирается заключить сделку с предпринимателем и владельцем Crocus Group Аразом Агаларовым. Кроме того, он хочет поработать с певцом Эмином Агаларовым.

В ноябре Канье Уэст в ходе шоу Drink Champs назвал себя молодым президентом России Владимиром Путиным. Музыкант заявил, что сотрудничает с Gap, Adidas и оказывает большое влияние на бренды. «Я осознал, что я как Владимир [Путин], когда понял, что культура — это нефть. Культура — это энергия. А я король культуры в последние 20 лет и продолжу быть им следующие 2000 лет», — сказал Уэст.

Ведущие шоу несколько раз перебили артиста и посмеялись над этим сравнением. Они уточнили, действительно ли рэпер сравнивает себя с российским президентом.

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Марина Погосян
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