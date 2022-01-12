Представитель Канье Уэста опроверг информацию о приезде рэпера в Россию

Представитель американского рэпера Канье Уэста Пьер Ружье опроверг информацию о приезде исполнителя в Россию. Об этом он сообщил в беседе с изданием Rolling Stone.

«Полностью сфабриковано. Вымысел или принятие желаемого за действительное русскими людьми», — заявил Ружье. Однако представитель певца Эмина Агаларова, публицист Роб Голдстоун подтвердил, что между артистами «переговоры ведутся», но отказался от дальнейших комментариев.

Ранее стало известно, что Канье Уэст собрался приехать в Россию и встретиться с президентом страны Владимиром Путиным. Журнал Billboard сообщал о планах музыканта провести в Москве воскресную службу, а также записать коллаборацию с Эмином Агаларовым. По словам доверенного лица Уэста Амира Судана, хип-хоп-артист планирует расширять свой бизнес в России.