Экономист спрогнозировал курс доллара в феврале

Экономист Григорьев допустил рост курса доллара и евро в феврале на 5 процентов

Серьезный рост курса доллара и евро по отношению к рублю в феврале вряд ли возможен, однако небольшое укрепление вполне вероятно, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что у нас в течение февраля вряд ли возможен серьезный рост курса, потому что пока торговый баланс России находится в прежнем состоянии, то есть у нас экспорт по-прежнему достаточно большой, импорт существенно сократился, хотя сейчас соотношение меняется — импорт понемногу увеличивается, поэтому доллар и евро могут укрепиться по отношении к рублю», — полагает Григорьев. По его прогнозу, в текущих условиях валюты могут укрепиться максимум в пределах 5 процентов.

Если мы считаем от 69 за доллар, то он максимум может вырасти где-то на 3-4 рубля. Евро сейчас около 75, соответственно, 5 процентов — это примерно 3,75 рубля Владимир Григорьев экономист

Более сильное воздействие на рубль могут оказать какие-то существенные политические, военные, социальные или экономические события, но предсказать их практически нереально, отметил он. В частности, на снижение курсовой стоимости рубля способно повлиять введение потолка цен на дизельное топливо из России, которое сейчас обсуждает Европейский союз.

«Я думаю, что каких-то скачков уж совсем существенных просто власти не допустят, это невыгодно. Под воздействием рыночных факторов рост возможен в пределах 5 процентов, если он вообще будет. Если будет более сильный рост, скорее всего, он потом скорректируется», — заключил эксперт.

Евросоюз собирается установить потолок цен на российское дизельное топливо, торгующееся с премией, на уровне 100 долларов за баррель, а на мазут, торгующийся со скидкой, — на уровне 45 долларов.

Ранее доктор экономических наук Николай Кузнецов в разговоре с «Лентой.ру» допустил снижение курса рубля, до 74-80 рублей за доллар, к лету этого года.

