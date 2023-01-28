Опубликованы предполагаемые кадры последствий удара по больнице в Новоайдаре

В сети появились предполагаемые кадры последствий удара по больнице в Новоайдаре

В сети появились предполагаемые кадры последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по больнице в поселке Новоайдар. Они опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.

В видео можно увидеть, как над больницей поднимается столб дома. По всей видимости, ролик снят из окна ближайшего здания или автомобиля.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ нанесли намеренный удар по больнице в Луганской народной республике (ЛНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. По данным оборонного ведомства, в результате атаки 14 человек погибли, еще 24 получили ранения. Пострадали в том числе пациенты больницы и медицинский персонал.

В министерстве подчеркнули, что все причастные к нанесению ракетного удара по больнице в ЛНР будут найдены и понесут ответственность.

