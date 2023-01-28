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17:41, 28 января 2023Россия

Минобороны заявило о намеренном ударе ВСУ по больнице в Новоайдаре

МО РФ: ВСУ нанесли намеренный удар по зданию больницы в Новоайдаре из РСЗО HIMARS

Фото: Kateryna Klochko / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в субботу, 28 января, нанесли намеренный удар по зданию больницы в Новоайдаре в Луганской народной республики (ЛНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, в результате атаки 14 человек погибли, еще 24 получили ранения. Среди пострадавших — пациенты больницы и медицинский персонал.

Об обстреле поселка городского типа Новоайдар ранее сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Уточнялось, что ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS.

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Варвара Кошечкина
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