Минобороны заявило о намеренном ударе ВСУ по больнице в Новоайдаре

МО РФ: ВСУ нанесли намеренный удар по зданию больницы в Новоайдаре из РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в субботу, 28 января, нанесли намеренный удар по зданию больницы в Новоайдаре в Луганской народной республики (ЛНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, в результате атаки 14 человек погибли, еще 24 получили ранения. Среди пострадавших — пациенты больницы и медицинский персонал.

Об обстреле поселка городского типа Новоайдар ранее сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Уточнялось, что ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS.