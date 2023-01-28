Минобороны заявило о намеренном ударе ВСУ по больнице в Новоайдаре
МО РФ: ВСУ нанесли намеренный удар по зданию больницы в Новоайдаре из РСЗО HIMARS
Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в субботу, 28 января, нанесли намеренный удар по зданию больницы в Новоайдаре в Луганской народной республики (ЛНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Министерства обороны.
По данным оборонного ведомства, в результате атаки 14 человек погибли, еще 24 получили ранения. Среди пострадавших — пациенты больницы и медицинский персонал.
Об обстреле поселка городского типа Новоайдар ранее сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Уточнялось, что ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS.