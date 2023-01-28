В ЛНР заявили об обстреле поселка Новоайдар со стороны ВСУ

В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли поселок Новоайдар из РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок городского типа Новоайдар в Луганской народной республике (ЛНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает представительство региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram.

«Зафиксирован обстрел: 07:40 по населенному пункту Новоайдар с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», — говорится в заявлении. Отмечается, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее СЦКК сообщил, что в результате обстрела украинской армии были повреждены зернохранилище и два ангара в селе Новоалександровка. ВСУ нанесли удар по населенному пункту с применением РСЗО HIMARS. Всего военные Украины выпустили три ракеты, уточнили в СЦКК.

Ранее стало известно, что власти Херсонской области планируют частично решить возникшую из-за обстрелов украинской армии проблему с орошением сельскохозяйственных земель до наступления жаркого сезона.