Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:00, 28 января 2023Россия

В ЛНР заявили об обстреле поселка Новоайдар со стороны ВСУ

В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли поселок Новоайдар из РСЗО HIMARS

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок городского типа Новоайдар в Луганской народной республике (ЛНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает представительство региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram.

«Зафиксирован обстрел: 07:40 по населенному пункту Новоайдар с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», — говорится в заявлении. Отмечается, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее СЦКК сообщил, что в результате обстрела украинской армии были повреждены зернохранилище и два ангара в селе Новоалександровка. ВСУ нанесли удар по населенному пункту с применением РСЗО HIMARS. Всего военные Украины выпустили три ракеты, уточнили в СЦКК.

Ранее стало известно, что власти Херсонской области планируют частично решить возникшую из-за обстрелов украинской армии проблему с орошением сельскохозяйственных земель до наступления жаркого сезона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Украина захотела получить от Запада 24 истребителя
В Росгвардии заявили об уничтожении стоянки лодок ВСУ для переправы через Днепр
Стали известны подробности крушения двух самолетов ВВС Индии
В ЛНР заявили об обстреле поселка Новоайдар со стороны ВСУ
Ученые назвали лучшее время дня для тренировок
Россияне побили рекорд по переводам в соседние страны
В одном регионе Украины заявили о самых больших сложностях с электроэнергией
В МИД РФ указали на положение ЕС после взрывов на «Северных потоках»
Стало известно об уничтожении ВСУ собственного Су-25 под Краматорском
В США начались протесты после смерти афроамериканца от рук полиции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.