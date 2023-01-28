В ЛНР заявили о повреждении зернохранилища в Новоалександровке при обстреле ВСУ

В ЛНР сообщили о повреждении зернохранилища и ангаров в Новоалександровке при обстреле ВСУ

Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в своем Telegram-канале, что при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены зернохранилище и два ангара в селе Новоалександровка.

«Повреждено зернохранилище, два ангара и сельскохозяйственная техника аграрного предприятия», — сказано в сообщении.

В СЦКК уточнили, что село было обстреляно с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В общей сложности было выпущено три ракеты.

Ранее стало известно, что власти Херсонской области планируют частично решить возникшую из-за обстрелов украинских военных проблему с орошением сельскохозяйственных земель до наступления жаркого сезона. Врио губернатора региона Владимир Сальдо рассказал, что главной насосной станции Каховского канала, который поставляет воду для оросительной системы Херсонщины, нанесены повреждения, она практически выведена из строя.