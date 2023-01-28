В Херсонской области решат возникшую из-за обстрелов проблему с орошением

Сальдо: власти Херсонской области решат возникшую из-за обстрелов ВСУ проблему с орошением

Власти Херсонской области планируют частично решить возникшую из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) проблему с орошением сельскохозяйственных земель до наступления жаркого сезона. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.

Чиновник отметил, что главной насосной станции Каховского канала, который поставляет воду для оросительной системы Херсонщины, нанесены повреждения, она практически выведена из строя.

«Возможно, на Херсонщине с орошением в нынешнем сельскохозяйственном году будут проблемы. Но мы постараемся решить их хотя бы частично до наступления жаркого сезона», — сказал Сальдо.

Он добавил, что в настоящее время мелиораторы используют свои методики для ремонта каналов, в том числе с применением осушения, разрабатывается план ремонты.

Сальдо также сообщил, что в Крым вода из Днепра продолжает поступать по Северо-Крымскому каналу, который не получил значительных повреждений.

Ранее врио губернатора рассказал, что мирные жители левобережья Херсонской области, как и ранее, имеют возможность эвакуироваться вглубь российской территории, однако большая часть уехавших граждан, наоборот, уже возвращается в свои дома.

