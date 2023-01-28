Зеленский заявил об острой нужде в ракетах ATACMS

Зеленский выразил надежду на поставку ракет ATACMS другими странами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране необходимы баллистические ракеты, в частности ATACMS. Об этом он заявил в своем вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале.

Зеленский подчеркнул, что и его команда делают все для того, чтобы их партнеры как можно скорее начли поставки ATACMS и другого подобного оружия. Украинский лидер назвал их «жизненно необходимыми».

Ранее французский политик и экс-депутат Европарламента (ЕП) Флориан Филиппо раскритиковал Зеленского за требование оружия для захвата Крыма.