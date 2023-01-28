Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:24, 29 января 2023Бывший СССР

Зеленский заявил об острой нужде в ракетах ATACMS

Зеленский выразил надежду на поставку ракет ATACMS другими странами

Фото: AdMedia / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране необходимы баллистические ракеты, в частности ATACMS. Об этом он заявил в своем вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале.

Зеленский подчеркнул, что и его команда делают все для того, чтобы их партнеры как можно скорее начли поставки ATACMS и другого подобного оружия. Украинский лидер назвал их «жизненно необходимыми».

Ранее французский политик и экс-депутат Европарламента (ЕП) Флориан Филиппо раскритиковал Зеленского за требование оружия для захвата Крыма.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Пригожин сообщил о взятии села Благодатное
Взрыв прогремел на заводе боеприпасов в иранском Исфахане
Трамп заявил о разрушении США при Байдене коррумпированными политиками
Хоккеисты «Рейнджерс» отказались от акции в поддержку ЛГБТ перед матчем НХЛ
Глава военного комитета НАТО заявил о готовности к прямой конфронтации с Россией
Зеленский заявил об острой нужде в ракетах ATACMS
Москвичи вспомнили прообраз современного автобуса
Беспилотные такси помешали полиции и пожарным
Турция призвала граждан к бдительности в связи с антиисламскими акциями в Европе
В Совфеде оценили итоги президентских выборов в Чехии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.