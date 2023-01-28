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07:38, 28 января 2023Россия

Генерал ФСБ в запасе допустил захват на Украине западных танков для изучения

Генерал-майор ФСБ в запасе Михальчев допустил захват танков Abrams и Leopard для изучения

Фото: Spc. Hedil Hernandez/ Globallookpress.com

Заместитель председателя Комиссии по делам ветеранов Общественной палаты Москвы, генерал-майор ФСБ в запасе Михаил Михальчев допустил захват на Украине западных танков Abrams и Leopard для их дальнейшего изучения. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

«В захвате этих танков есть смысл, потому что в каждом танке есть тайна», — указал эксперт, отметив, что США по этой причине не могут отправить наиболее современные боевые машины и предоставляют обычные модели.

Аналогичный секрет, по словам Михальчева, есть и тяжелых британских танков Challenger, особенности их брони Chobham также хранятся в тайне.

При этом использование трофейных машин в бою не имеет смысла, поскольку для этого необходимо захватить большое количество для создания боевого подразделения, заключил генерал-майор ФСБ в запасе.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко заявил, что немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams объединяют одни и те же недостатки, речь идет о слабой броне кормы.

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Марина Совина
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