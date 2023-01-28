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06:31, 28 января 2023Наука и техника

Названо слабое место западных танков

Военный эксперт Тимошенко: танки Leopard, Challenger, Abrams объединяет слабая броня кормы
Танк Leopard

Танк Leopard. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко заявил, что немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams объединяют одни и те же недостатки. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.

Тимошенко назвал слабое место западных танков и заявил, что их объединяет слабая броня кормы. По его мнению, при проектировки техники необходимо выбрать центр масс и «сбалансировать компановку».

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«А что нужно в первую очередь прикрыть броней? Желательно, боевой отсек, где сидит экипаж. Это башня, боекомплект и механик-водитель. Вот и получается, что прикрывается лоб, по мере сил борта башни и борта корпуса», — подчеркнул он.

Специалист добавил, что задняя броня Leopard может пробить оружие, которое устанавливают на машины пехоты. По его словам, российские силы «могут брать» эти танки на дистанции меньше километра.

Ранее экс-инспектор ООН Скотт Риттер усомнился в появлении танков Abrams на Украине. К моменту отправки техники конфликт в стране уже закончится, уверен он.

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Марина Совина
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