Экс-инспектор ООН усомнился в появлении танков Abrams на Украине

Экс-инспектор ООН Риттер заявил, что танки Abrams не появятся на поле боя на Украине

Отставной офицер американской разведки и бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер предположил, что американские танки Abrams вряд ли доберутся до зоны боевых действий на Украине. Об этом он заявил в беседе с ведущим YouTube-подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано.

Риттер усомнился в появлении танков Abrams на Украине, поскольку к моменту отправки техники конфликт в стране уже закончится. Поэтому машины не появятся на поле боя в республике.

Экс-инспектор ООН добавил, что обещаниями об отправке танков Вашингтон ввел в заблуждение и ФРГ, чтобы страна поставила Украине танки Leopard 2. «Это сделали Соединенные Штаты: ввели в заблуждение немцев и соврали украинцам, чтобы направить [Киеву] танки Leopard», — заключил он.

Ранее в Белом доме рассказали о сроках поставки танков Украине. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что этот процесс займет месяцы.

Президент США Джо Байден решил передать Киеву 31 танк Abrams. Кроме того, страна направит боеприпасы, запасные части и предоставит обучение украинских экипажей.