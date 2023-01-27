В Белом доме рассказали о сроках поставки танков Украине

Белый дом сообщил, что поставка танков Abrams Украине займет много месяцев

Стали известны возможные сроки поставки танков Abrams Украине. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает CNN.

«Танки Leopard, вероятно, поступят туда от Германии и европейских союзников в относительно кратчайшее время, возможно, к тому времени, чтобы помочь им (украинским войскам) весной и летом. Американским танкам Abrams понадобится больше времени», — сказал он.

Ранее в МИД России упрекнули Запад в нежелании остановить конфликт на Украине дипломатическим путем. В ведомстве подчеркнули, что об этом свидетельствуют военные поставки США украинской стороне.

До этого американская сторона решила передать Киеву 31 танк Abrams. Кроме того, Вашингтон направит боеприпасы, запасные части и предоставит обучение украинских экипажей.