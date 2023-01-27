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15:01, 27 января 2023Мир

В МИД России уличили Запад в нежелании завершить конфликт на Украине дипломатией

Захарова списала поставки танков Киеву на нежелание Запада урегулировать конфликт

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Поставки танков Киеву свидетельствуют о том, что страны Запада не стремятся к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение в ходе брифинга в пятницу, 27 января, высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

В ходе брифинга дипломат также обратилась с вопросом к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и раскритиковала его слова о том, что альянс не является стороной конфликта на Украине.

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Варвара Кошечкина
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