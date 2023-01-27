В МИД России уличили Запад в нежелании завершить конфликт на Украине дипломатией

Захарова списала поставки танков Киеву на нежелание Запада урегулировать конфликт

Поставки танков Киеву свидетельствуют о том, что страны Запада не стремятся к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение в ходе брифинга в пятницу, 27 января, высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

В ходе брифинга дипломат также обратилась с вопросом к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и раскритиковала его слова о том, что альянс не является стороной конфликта на Украине.