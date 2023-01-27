Захарова посчитала НАТО стороной конфликта на Украине и обратилась к Столтенбергу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась с вопросом к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, посчитав альянс полноценной стороной конфликта на Украине из-за поставок оружия Киеву. Ее высказывание из брифинга приводит «Коммерсантъ».

Захарова призвала НАТО самоидентифицироваться и «придумать новое название для самих себя», если, по мнению Столтенберга, альянс не считает себя стороной конфликта.

«Вы реально граждан стран ЕС и НАТО считаете за форменных болванов? Вы действительно полагаете, что, направляя танки, которые должны быть обслужены, формируя в том числе на базе украинских посольств вербовочные пункты по рекрутированию граждан Украины и других стран, вы не являетесь до сих пор стороной конфликта? А кем вы тогда являетесь?» — задалась вопросом пресс-секретарь МИД России.

В рамках этого же брифинга Захарова заявила, что встреча представителей стран-членов НАТО на базе Рамштайн — «еще одно свидетельство безответственности Запада и стремления к эскалации конфликта на Украине».

Ранее в январе Столтенберг высказался, что НАТО не является стороной украинского конфликта и останется таковой.