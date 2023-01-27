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13:27, 27 января 2023Мир

Захарова назвала встречу НАТО в Рамштайне сходкой

Захарова: встреча НАТО в Рамштайне стала свитедельством безответственности Запада

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Встреча представителей стран-членов НАТО на базе Рамштайн — это еще одно свидетельство безответственности Запада и стремления к эскалации конфликта на Украине, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова прозвучали на брифинге, трансляция ведется на YouTube.

Она также назвала встречу представителей стран альянса сходкой. По мнению Захаровой, граждане европейских стран и США должны понимать, «что альянс полностью втянут в противостояние с Россией на Украине».

«Вы действительно полагаете, что направляя танки, которые должны быть обслужены людьми, формируя, в том числе, на базах украинских посольств за рубежом вербовочные пункты по рекрутированию как граждан Украины, так и граждан других стран, вы не являетесь до сих пор стороной конфликта?» — удивилась Захарова.

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Виктория Кондратьева
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