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13:43, 20 января 2023Бывший СССР

Зеленский предложил обсудить поставку Украине дальнобойных ракет

Зеленский предложил обсудить поставку Украине дальнобойных ракет и истребителей F-16

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предложил обсудить поставку Киеву дальнобойных ракет и истребителей F-16. Об этом он высказался во время конференции на авиабазе «Рамштайн» в Германии, передает телеканал Sky News.

Глава государства подчеркнул, что это станет шагом вперед по сравнению с текущей военной помощью республике, и предложил созвать новое заседание для обсуждения этого вопроса.

Во время выступления на «Рамштайне» Зеленский также заявил, что время остается оружием России, и призвал Запад ускориться с предоставлением военной помощи Украине. «Время должно стать нашим общим оружием, точно также как противовоздушная оборона, артиллерия, бронетранспортеры и танки», — отметил он.

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Георгий Нестеров
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