Зеленский назвал оружие России

Зеленский назвал время оружием России и призвал Запад ускориться с военной помощью Киеву

Время остается оружием России, и западным странам необходимо ускориться с предоставлением военной помощи Киеву. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский перед встречей контактной группы по поддержке Украины на авиабазе «Рамштайн» в Германии, трансляция велась на сайте Пентагона.

«Время остается оружием РФ. Нам нужно ускориться. Время должно стать нашим общим оружием, точно также как противовоздушная оборона, артиллерия, бронетранспортеры и танки», — сказал он. Зеленский также поблагодарил западных партнеров за предоставленную помощь.

Ранее президент Украины пообещал, что немецкие танки Leopard не поедут по территории России. Он также потребовал поставить данное вооружение республике и призвал Запад не искать причины, если отсутствует политическая воля по какому-то вопросу: «Надо сказать "нет" и не надо говорить, что что-то не готово, кто-то не готов».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что поставки западного вооружения на Украину недопустимы.

«Это будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который, конечно, не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности», — подчеркнул он.