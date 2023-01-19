В Кремле заявили о недопустимости поставок оружия на Украину

Представитель Кремля Песков согласился с недопустимостью поставок оружия на Украину

Высказывания посла РФ в США Анатолия Антонова о недопустимости поставок вооружений на Украину отражают позицию Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует. РИА Новости.

«Это будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который, конечно, не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности», — согласился Песков с позицией российского дипломата.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что слова Антонова полностью отражают официальную позицию Кремля о недопустимости поставок западного оружия Киеву.

«И так у Украины есть вооружения, с помощью которых она постоянно, ежедневно наносит удары по российской территории, я имею в виду наши новые регионы», — сказал он.

Ранее Антонов выразил уверенность в том, что российские военные уничтожат любое оружие, которое Запад поставит Киеву.