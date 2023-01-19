Посол в США Антонов заявил, что Россия уничтожит любое поставляемое Киеву западное оружие

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил уверенность в том, что российские военные уничтожат любое оружие, которое Запад поставят Киеву. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства РФ в США.

«Для всех должно стать очевидным: какое бы оружие американцами или натовцами не поставлялось режиму [президента Украины Владимира] Зеленского, мы его уничтожим», — заявил дипломат.

Он также отметил, что на Украине появляются танки, на которые нанесена нацистская символика. Антонов надеется на нормализацию ситуации и улучшение добрососедских отношений после смены власти на Украине.

По мнению посла, накачивание Киева вооружениями является ошибкой, которая приведет к росту жертв среди мирных жителей и создаст еще больше проблем для страны.

Ранее журналист Asia Times Габриэль Онрада назвал территорию Украины идеальном местом для испытаний новейших танковых разработок России и Запада. Он считает, что танковые бои не за горами. Также он предположил, что британские Challenger 2 могут сразиться с модернизированными российскими Т-90.