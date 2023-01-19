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06:24, 19 января 2023Мир

Украину назвали испытательным полигоном для танков России и Запада

Asia Times: в зоне СВО могут пройти танковые бои британских Challenger 2 и российских Т-90
Т-90М «Прорыв-3»

Т-90М «Прорыв-3». Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Территория Украины является идеальном местом для испытаний новейших танковых разработок России и Запада, пишет журналист Asia Times Габриэль Онрада.

По словам автора, танковые бои не за горами. Он предположил, что британские Challenger 2 могут сразиться с модернизированными российскими Т-90. Онрада напомнил, что Великобритания обязалась поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) 14 танков Challenger 2, а также 30 155-миллиметровых самоходных орудий AS90. По его словам, вслед за Лондоном другие западные партнеры могут отправить Киеву танки.

Он также отметил, что в декабре 2022 года Россия направила в зону специальной военной операции (СВО) партию новейших танков Т-90М «Прорыв-3». Этот танк считается наиболее продвинутой модификацией Т-90, созданной на основе советского Т-72.

Автор назвал ландшафт Украины идеальным для масштабных боев бронетехники. «Украинский конфликт уже стал испытательным полигоном как для западных, так и для российских военных доктрин, тактик и технологий. Танковые бои в Днепропетровске могут сыграть аналогичную роль для новейших танковых разработок России и Запада», — подчеркнул он.

Ранее издание Global Times писало, что Запад превратил Украину в полигон для испытания своего оружия для ослабления России.

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Марина Совина
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