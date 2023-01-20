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11:19, 20 января 2023Бывший СССР

Зеленский пообещал не ездить на танках Leopard по России

Президент Украины Зеленский пообещал, что танки Leopard не поедут по территории России

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что немецкие танки Leopard не поедут по территории России. Об этом он заявил в интервью Tagesschau.

«"Леопарды" эти, если кто-то переживает, не поедут по территории Российской Федерации», — сказал Зеленский. Украинский президент потребовал поставить данное вооружение республике и призвал Запад не искать причины, если отсутствует политическая воля по какому-то вопросу: «Надо сказать "нет" и не надо говорить, что что-то не готово, кто-то не готов».

Ранее стало известно о планах группы государств Европейского союза создать коалицию, чтобы оказать давление на Берлин по вопросу поставок Leopard Киеву. Кроме того, главы Минобороны Соединенных Штатов и Германии Остин Ллойд и Борис Писториус поспорили из-за передачи Украине танков. Они не пришли к соглашению относительно того, кто первый поставит украинской стороне технику.

18 января канцлер Германии Олаф Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках Киеву немецких танков Leopard 2. При этом он заявил о намерении Берлина поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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Кристина Есикова
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