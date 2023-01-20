Зеленский пообещал не ездить на танках Leopard по России

Президент Украины Зеленский пообещал, что танки Leopard не поедут по территории России

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что немецкие танки Leopard не поедут по территории России. Об этом он заявил в интервью Tagesschau.

«"Леопарды" эти, если кто-то переживает, не поедут по территории Российской Федерации», — сказал Зеленский. Украинский президент потребовал поставить данное вооружение республике и призвал Запад не искать причины, если отсутствует политическая воля по какому-то вопросу: «Надо сказать "нет" и не надо говорить, что что-то не готово, кто-то не готов».

Ранее стало известно о планах группы государств Европейского союза создать коалицию, чтобы оказать давление на Берлин по вопросу поставок Leopard Киеву. Кроме того, главы Минобороны Соединенных Штатов и Германии Остин Ллойд и Борис Писториус поспорили из-за передачи Украине танков. Они не пришли к соглашению относительно того, кто первый поставит украинской стороне технику.

18 января канцлер Германии Олаф Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках Киеву немецких танков Leopard 2. При этом он заявил о намерении Берлина поддерживать Украину столько, сколько потребуется.