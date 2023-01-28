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01:40, 28 января 2023Мир

В Дании призвали Запад «поумерить пыл» в поставках танков для Украины

DR: обещанные Киеву Abrams и Leopard 2 не смогут переломить ход противостояния на Украине

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Танки, которые западные страны планируют поставить Киеву, не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) переломить ход противостояния, заявили датские военные эксперты, давшие интервью изданию DR.

По словам специалистов, при правильном использовании техника принесет большую пользу украинским войскам, но изменить ситуацию не сможет. Издание пишет, что в настоящее время к отправке на Украину готово в общей сложности 73 танка различных типов, среди которых американские Abrams, британские Challenger, Leopard 2 из ФРГ, а также легкие бронемашины из Франции. Наиболее мощными из них являются немецкие танки.

Доцент Датской военной академии Клаус Матисен при этом призвал западные государства «поумерить пыл». «Послушай некоторых, складывается ощущение, что у Украины не было никаких танков вовсе, а сейчас они приедут строем и спасут ее. Это совсем не так», — подчеркнул он.

Ранее посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что западные страны обещали поставить Киеву более 300 тяжелых танков.

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Марина Совина
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