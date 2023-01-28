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01:16, 28 января 2023Мир

Германии предрекли ухудшение экономической ситуации из-за поставок танков Киеву

Политолог Роман: Германия потеряет важного бизнес-партнера из-за поставок танков Украине

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Политолог, руководитель представительского центра ДНР в Бельгии Крис Роман в беседе с Ura.ru предрек Германии ухудшение экономической ситуации из-за поставок Украине танков Leopard. По его словам, действия Берлина приведут к потере России как одного из важнейших бизнес-партнеров.

Эксперт отметил, что в настоящее время в Германии наблюдается кризис — цены на энергоресурсы растут, а граждане страны все меньше настроены поддерживать Киев на фоне выплат больших пособий украинским беженцам. «Немецкий экономический мир очень любит Россию, потому что там есть бизнес, там все есть. Если Германия отправляет на Украину танки, значит, Россия больше не будет доверять этой стране», — заявил он.

Роман отметил, что своими действиями Германия наносит гораздо больший ущерб себе, чем России. При этом он добавил, что Берлин всегда был заинтересован в экономическом сотрудничестве с Москвой.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия использует уголь, чтобы экономить газ. Он предположил, что климатическая катастрофа может случиться, если после следующей зимы стране придется продолжить использование угля.

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Марина Совина
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