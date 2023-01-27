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23:58, 27 января 2023Экономика

В Германии назвали условие для отказа от угля

Министр экономики ФРГ Хабек заявил о необходимости газа для отказа страны от угля
Роберт Хабек

Роберт Хабек. Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия использует уголь, чтобы экономить газ. Об этом он рассказал в беседе с газетой Tageszeitung.

Хабек объяснил, что уголь нужен Германии для экономии газа. Он предположил, что климатическая катастрофа может случиться, если после следующей зимы стране придется продолжить использование угля. Министр назвал условие отказа от этого энергоносителя и заявил о необходимости газа.

«Уголь для производства электроэнергии — это грех климатической политики. Чтобы перестать совершать его, в настоящий момент нам все еще нужен газ», — подчеркнул он.

Ранее Хабек заявил об ожидаемом росте экономики страны на 0,2 процента. «Мы показали, что Германия может действовать быстро, что она может быть сильной, может многое преодолеть и многое делает», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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