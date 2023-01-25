В Германии заявили об ожидаемом росте экономики

Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил, что Германия смогла избежать худших сценариев кризиса

Экономика Германии в 2023 году сможет вырасти на 0,2 процента вместо предполагавшегося ранее падения на 0,4 процента, заявил на пресс-конференции вице-канцлер и министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Его слова приводит агентство «Прайм».

«Мы сейчас знаем, что экономика Германии за прошлый год выросла на 1,9 процента и что рецессию мы можем избежать. Мы исходим из того, что в 2023 году будет экономический рост в размере 0,2 процента. Это, конечно, не то, чего нам хотелось бы. Но осенние прогнозы вообще предполагали отрицательный рост — минус 0,4 процента. Инфляцию по итогам 2023 года мы прогнозируем на уровне 6 процентов», — заявил Хабек журналистам.

В то же время министр ожидает, что рецессия в Германии еще может произойти. Однако, по его словам, худших сценариев для экономики удалось избежать. «Мы шаг за шагом работали, чтобы выйти из этого кризиса. Мы показали, что Германия может действовать быстро, что она может быть сильной, может многое преодолеть и многое делает», — подчеркнул он.

Хабек напомнил, что в третьем и четвертом квартале 2022 года в стране мог начаться экономический спад, но этого не произошло. Напротив, ВВП Германии вырос на 0,3 процента, что на 0,5 процентного пункта выше большинства прогнозов экономистов, указывал ранее Bloomberg.

