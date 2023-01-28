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05:19, 28 января 2023Россия

В ДНР заявили о продвижении российских военных на угледарском направлении

Советник врио главы ДНР Гагин: российские военные продвигаются на угледарском направлении

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в беседе с РИА Новости рассказал, что в на сегодняшний день под Угледаром идут ожесточенные бои, однако российским военным удается продвигаться. По его словам, они заняли восточную и юго-восточную часть окраин города.

«Наши силы закрепились на востоке и на юго-востоке окраин города. Сейчас нами заняты дачные поселки, которые примыкают непосредственно к городу, там как раз идет бой», — заявил он.

Ганин отметил, что крупная промзона вокруг города играет на руку Вооруженным силам Украины (ВСУ), осложняя российским военным штурм. При этом он отметил наличие положительных факторов, например, почти полное отсутствие коммуникаций между личным составом врага, поскольку он состоит из представителей разного рода подразделений, не взаимодействующих друг с другом.

Ранее стало известно, что Великобритания задумалась о поставках истребителей Украине в том случае, если российские военные покинут ее территорию. Уточняется, что это может произойти в том случае, если российская армия покинет территорию страны и у ВСУ появится необходимость защищать границы с помощью патрулирования воздушного пространства.

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Марина Совина
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