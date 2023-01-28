Великобритания задумалась о поставках Украине истребителей

Daily Telegraph: Британия может передать Украине истребители после вывода российских войск

Великобритания задумалась о поставках истребителей Украине в том случае, если российские военные покинут ее территорию, сообщает газета The Daily Telegraph.

Издание уточняет, что на сегодняшний день передача Украине военных самолетов не является приоритетной задачей британского военного командования. Однако, по данным источников, это может произойти в том случае, если российская армия покинет территорию страны и у Вооруженных сил Украины (ВСУ) появится необходимость защиты границ с помощью патрулирования воздушного пространства.

Отмечается, что ряд людей, находящихся в руководстве британской армией, заявляют о недостаточном вкладе королевских ВВС и ВМС в поддержку Киева, призывая поставлять ВСУ больше видов вооружений.

Ранее датские военные эксперты рассказали, что танки, которые западные страны планируют поставить Киеву, не помогут ВСУ. По словам специалистов, при правильном использовании техника принесет большую пользу украинским войскам, но изменить ситуацию не сможет.