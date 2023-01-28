Под Харьковом улицы Пушкина и Лермонтова переименовали в Спортивную и Проездную

Под Харьковом переименовали связанные с Россией улицы, переулок Лермонтова стал Проездным

В Краснограде Харьковской области городской совет переименовал улицы, названия которых связаны с Россией и СССР. Об этом в субботу, 28 января, сообщило местное издание «Статус-кво».

Поданным СМИ, новые названия дали пяти улицам. Переулки Александра Пушкина и Михаила Лермонтова теперь называются Спортивным и Проездным, улица Первомайская стала Тихой, а переулок Первомайский —Тихим. Улицу, названную в честь советского космонавта Германа Титова, в соседствующем с городом селе Песчанка переименовали в улицу Несокрушимости.

Ранее сообщалось, что 19 улиц переименовали в Изюме Харьковской области. После начала СВО украинские власти активизировали борьбу с русским и советским наследием.