В Изюме переименовали 19 связанных с Россией улиц

В Изюме Харьковской области переименовали 19 улиц, названия которых связаны с Россией

В городе Изюм Харьковской области переименовали 19 улиц, названия которых связаны с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель мэра Владимир Мацокин, сославшись на постановление военной администрации, сообщил, что переименование прошло рамках кампании по дерусификации страны. «Увековечиваем и запечатлеваем в памяти имена изюмчан, погибших на этой войне», — написал он.

Так, в городе появились улицы, названные в честь советского диссидента Вячеслава Черновола, певицы Дианы Петриненко, футбольного тренера Валерия Лобановского, коллаборанта Романа Шухевича, советского диссидента Левко Лукяненко, а также предпринимателя Стива Джобса и бывшего премьера Израиля Голды Меир.

25 декабря имя Шухевича получила улица в городе Кременчуг Полтавской области. При этом власти города назвали его в заявлении «известным украинским общественным деятелем».