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17:16, 25 декабря 2022Бывший СССР

Улицу в Кременчуге назвали именем главы украинских националистов

В Кременчуге улицу Молодогвардейцев переименовали в улицу Романа Шухевича

Фото: Shutterstock

Власти города Кременчуг Полтавской области переименовали одну улицу и дали ей имя главы Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН и УПА, запрещенные в России экстремистские организации). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Согласно информации агентства, теперь улица Молодогвардейцев будет называться улицей Романа Шухевича. При этом власти Кременчуга назвали его в заявлении «известным украинским общественным деятелем».

Роман Шухевич возглавлял националистическую организацию ОУН, которая существовала с 1920-х по 1950-е годы. В 1943 году боевики УПА — вооруженного формирования ОУН под командованием Степана Бандеры — организовали так называемую Волынскую резню — этнические чистки польского населения. По разным оценкам, жертвами массовых убийств стали от 30 до 100 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что во Львове похоронили сына Романа Шухевича Юрия, который также вел антисоветскую деятельность. Мэр города Андрей Садовой отметил в своих соцсетях, что «Украина попрощалась со своим героем».

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Мария Винар
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