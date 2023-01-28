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01:52, 28 января 2023Мир

Генсек ООН осудил теракт в Иерусалиме и призвал проявлять сдержанность

Офис генсека ООН: Гутерриш осудил теракт в Иерусалиме и призвал проявлять сдержанность
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Eskinder Debebe/UN Photo/ Globallookpress.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил теракт в синагоге в Иерусалиме и прищвал проявлять максимальную сдержанность. Об этом сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик, его слова приводятся на сайте организации.

«Особенно возмутительно, что нападение произошло в месте отправления культа, и именно в этот день мы отмечали Международный день памяти жертв Холокоста», — заявил представитель офиса генсека.

Дюжаррик добавил, что Гутерриш выражает соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

По его словам, генсек ООН обеспокоен эскалацией насилия в Израиле и на оккупированной палестинской территории.

Ранее стало известно, что в синагоге в иерусалимском районе Неве-Яаков произошел теракт, жертвами которого стали семь человек, десять получили огнестрельные ранения. Полиция сообщила, что нападавший был нейтрализован.

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Марина Совина
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