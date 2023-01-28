Конгрессмены потребовали от Байдена объяснить поставки танков Украине

Четверо конгрессменов запросили у Байдена и Ллойда разъяснения о танках Abrams для ВСУ

Четверо конгрессменов-республиканцев написали обращение к президенту США Джо Байдену и министру обороны страны Ллойду Остину, в котором выразили недовольство поддержкой Украины. Их письмо опубликовало издание Daily Caller.

Конгрессмены запросили у Байдена и Ллойда разъяснения о поставках танках Abrams для Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Эскалация этого конфликта продолжает идти за счет американского налогоплательщика», — подчеркнули они.

Среди авторов письма — Трой Нельс, Пол Госар, Лорен Боберт и Эли Крэйн. Они посчитали постыдной подобную поддержку Украины при отсутствии внимания внутренним проблемам с безопасностью.

«Не подлежит сомнению, что Украина представляет собой стратегический интерес для США, но она не является союзником по НАТО, и мы ни коим образом и ни в каком качестве не обязаны защищать ее границы», — отметили политики.

Республиканцы обратили внимание, что решение американских властей противоречит мнению военных. Они также задали вопрос, как будет проводиться аудит переданного Украине оружия. «Как ваша администрация планирует отчитываться за потерю и разрушение любых предметов американской оборонной помощи и возмещать потери американским налогоплательщикам?» — возмутились авторы документа.