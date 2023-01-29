Стало известно о причастности США к атаке на завод боеприпасов в Иране

Al Arabiya: к атаке на военный завод в иранском Исфахане причастны США и еще одна страна

К атаке на склад завода боеприпасов в иранском Исфахане причастны США и еще одна страна. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.

По данным телеканала, целью атаки был склад с баллистическими ракетами. Отмечается, что Израиль не участвовал в этой операции.

Ранее стало известно, что военный склад в Иране был атакован беспилотниками. В результате атаки жертв нет. Уточняется, что один из дронов был сбит системой противовоздушной обороны, еще два попали в оборонительные ловушки и взорвались.

Также взрывы произошли на военных заводах в городах Хамадан и Кередж. Утверждается, что на этих предприятиях собирают боевые беспилотники. О взрыве на улице Имама Хомейни в Исфахане сообщалось ранее 29 января.

