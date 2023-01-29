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00:50, 29 января 2023Мир

В Иране взорвался завод боеприпасов

IRNA: в иранском Исфахане произошел взрыв в центре производства боеприпасов

Фото: Depo Photos / Globallookpress.com

Сильный взрыв прогремел в городе Исфахан в Иране. Об этом в воскресенье сообщило агентство IRNA со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел в одном из центров производства боеприпасов Минобороны страны. Объект находится на севере города. По имеющейся на данный момент информации, пострадавших нет.

Замгубернатора провинции Исфахан по вопросам безопасности подтвердил, факт взрыва. Также он отметил, что причина произошедшего и ущерб устанавливаются.

В ноябре прошлого года четыре человека погибли при взрыве газа на севере Ирана. Инцидент, в результате которого также пострадали 20 человек, произошел в провинции Дахук в студенческом общежитии. Летом при взрыве неподалеку от иранского города Фирузабад пострадали 72 человека. Тогда инцидент произошел на предприятии, занимающемся производством карбоната натрия.

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Екатерина Подвигина
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