Уничтожение принадлежащего ВСУ американского БТР М113 попало на видео
Разведчики спецназа уничтожили американский БТР М113 и украинских военных из ПТРК
Разведчики 58-го отдельного батальона специального обозначения уничтожили американский БТР М113, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ). Видео опубликовали в Telegram-канале «Военкоры русской весны».
На кадрах видно, как российский военный целится и уничтожает бронетранспортер из ПТРК. Уточняется, что также в результате атаки погибли украинские бойцы, которые выходили из БТР.
Как выяснили военкоры, цели были поражены в ночное время.
Ранее сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами под Херсоном.