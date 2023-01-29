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17:10, 29 января 2023Бывший СССР

Уничтожение принадлежащего ВСУ американского БТР М113 попало на видео

Разведчики спецназа уничтожили американский БТР М113 и украинских военных из ПТРК

Разведчики 58-го отдельного батальона специального обозначения уничтожили американский БТР М113, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ). Видео опубликовали в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

На кадрах видно, как российский военный целится и уничтожает бронетранспортер из ПТРК. Уточняется, что также в результате атаки погибли украинские бойцы, которые выходили из БТР.

Как выяснили военкоры, цели были поражены в ночное время.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами под Херсоном.

Елизавета Новикова
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Уничтожение принадлежащего ВСУ американского БТР М113 попало на видео
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