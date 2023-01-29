Российские артиллеристы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами под Херсоном

Под Херсоном российские артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами подразделения ВСУ

В Херсонской области российские артиллеристы ликвидировали восьмерых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле Чернобаевки и уничтожили склад с боеприпасами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах области.

Также были ранены четверо украинских военных, а три автомобиля были уничтожены артогнем.

Кроме того, на правом берегу Днепра возле Надднепрянского российские бойцы уничтожили станцию контрбатарейной борьбы РЛС AN TPQ 36. В ходе атаки погибли трое украинских военных, еще двое были ранены.

Ранее стало известно, что Под Херсоном полицейские нашли тайник и изъяли из него боеприпасы и 1,2 кг тротила.