Полицейские нашли под Херсоном тайник с боеприпасами и 1,2 килограмма тротила

Под Херсоном полицейские нашли тайник и изъяли из него боеприпасы и 1,2 кг тротила

Под Херсоном полицейские нашли тайники с боеприпасами. Об этом в пятницу, 27 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Херсонской области.

По данным ведомства, в Новоалексеевке правоохранители изъяли противопехотную мину ОЗМ-72, взрыватель, шесть тротиловых шашек массой 1,2 килограмма, 113 патронов разного калибра и флаг Меджлиса с надписями «Слава Украине».

В Чаплинке сотрудники МВД нашли восемь гранат Ф-1 и восемь залпов к ним, а в Ивановке — 30 патронов калибра 5,45 миллиметра и форму Вооруженных сил Украины. Кроме того, в Складовске полицейские задержали 45-летнего местного жителя, прятавшего 54 патрона.

Ранее стало известно, что под Херсоном МВД выявила ячейку запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы» и изъяла более 1700 листовок и книг.

