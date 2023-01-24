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19:02, 24 января 2023Силовые структуры

Полицейские выявили ячейку «Свидетелей Иеговы» в Херсонской области

Под Херсоном МВД выявила ячейку «Свидетелей Иеговы» и изъяла более 1700 листовок и книг

Фото: ГУ МВД Херсонской области

Фото: ГУ МВД Херсонской области

Под Херсоном полиция выявила и пресекла деятельность ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по Херсонской области.

По данным полиции, 23 января в городе Алешки во время осмотра одного из домов правоохранители обнаружили так называемый Зал царства, в котором проводились обряды, а также собрания членов сообщества. У них были изъяты более 1700 листовок, журналов и книг, а также урны для пожертвований и тележки-витрины, которые использовались для хранения запрещенной литературы.

Деятельность «Управленческого Центра Свидетелей Иеговы» и входящих в него местных религиозных организаций была запрещена в России решением Верховного суда в апреле 2017 года.

22 декабря 2022 года сообщалось, что в Крыму задержали 53-летнего члена одной из крупнейших в России ячеек «Свидетелей Иеговы».

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Елизавета Новикова
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