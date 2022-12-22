В Крыму выявили одну из крупнейших в России ячеек «Свидетелей Иеговы»

В Крыму задержали 53-летнего члена одной из крупнейших в России ячеек «Свидетелей Иеговы»

В Крыму следователи предъявили обвинение 53-летнему жителю Симферополя за организацию ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Об этом в четверг, 22 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с апреля 2017 по ноябрь 2022 года безработный фигурант устраивал собрания с участием адептов по видеосвязи и по местам их жительства. На встречах они изучали и обсуждали запрещенную литературу и способы ее массового распространения. Кроме того, обвиняемый собирал пожертвования и поддерживал деятельность религиозной организации.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). Отмечается, что запрещенную деятельность пресекли оперативные сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Симферополю, ГУЭБиПК МВД России и ВОГ МВД России при силовой поддержке спецподразделений ФСБ и Росгвардии.

«Устанавливается круг иных лиц, причастных к поддержанию работы общины», — добавили в ведомстве.