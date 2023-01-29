Центробанки России и Ирана заключили соглашение о сотрудничестве

ЦБ России и Ирана заключили соглашение о сотрудничестве для облегчения банковских операций

Центробанки (ЦБ) России и Ирана заключили соглашение о сотрудничестве для облегчения финансовых и банковских операций между странами. Документ подписали представители регуляторов двух стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦБ Ирана Мохаммада Реза.

Отмечается, что между иранскими и российскими регуляторами «налажена прямая связь». С российской стороны на церемонии подписания договора присутствовал заместитель начальника Главного Управления Банка России по Центральному федеральному округу Владислав Гридчин.

По словам Гридчина, на соглашение центробанков России и Ирана не могут повлиять никакие санкции, а облегчение взаимных операций между странами, в свою очередь, поспособствуют развитию бизнеса как в Иране, так и в России.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Москва и Тегеран солидарны в вопросе необходимости справедливого мироустройства и многополярного мира, для обоих государств этот вопрос является базовым.