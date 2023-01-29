Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
23:02, 29 января 2023Экономика

Центробанки России и Ирана заключили соглашение о сотрудничестве

ЦБ России и Ирана заключили соглашение о сотрудничестве для облегчения банковских операций

Фото: Carsten Reisinger / Global Look Press

Центробанки (ЦБ) России и Ирана заключили соглашение о сотрудничестве для облегчения финансовых и банковских операций между странами. Документ подписали представители регуляторов двух стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦБ Ирана Мохаммада Реза.

Отмечается, что между иранскими и российскими регуляторами «налажена прямая связь». С российской стороны на церемонии подписания договора присутствовал заместитель начальника Главного Управления Банка России по Центральному федеральному округу Владислав Гридчин.

По словам Гридчина, на соглашение центробанков России и Ирана не могут повлиять никакие санкции, а облегчение взаимных операций между странами, в свою очередь, поспособствуют развитию бизнеса как в Иране, так и в России.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Москва и Тегеран солидарны в вопросе необходимости справедливого мироустройства и многополярного мира, для обоих государств этот вопрос является базовым.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
В Сомали обстреляли участвующий в гуманитарной миссии ООН российский вертолет
ВСУ лишились штаба и центра связи в Угледаре из-за терминала Starlink
Пожар произошел на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге
Глава Мюнхенской конференции выступил за отправку истребителей на Украину
Центробанки России и Ирана заключили соглашение о сотрудничестве
Конгрессмен в США предложил установить в Капитолии бюст Зеленского
ВКС России уничтожили сосредоточение сил ВСУ на Запорожском фронте
В Греции учредили выступающую в поддержку России партию
Синоптик предупредил москвичей о метелях в понедельник
Приграничное село попало под обстрел ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.