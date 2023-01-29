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10:58, 29 января 2023Россия

Крымский мост снова закроют для автомобилей

Минтранс России: 31 января будет временно остановлено движение по Крымскому мосту

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Автомобильное движение по Крымскому мосту снова будет временно ограничено. Об этом сообщил Минтранс России в своем Telegram-канале.

Ограничения будут введены во вторник, 31 января. Ремонтно-восстановительные работы на мосту продлятся с 00:00 до 12:00 по московскому времени, на это время движение машин будет остановлено.

Представители ведомства попросили водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.

Ранее 29 января сообщалось, что советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков оценил угрозу Киева нанести ракетный удар по полуострову «гавканье из-под дивана».

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Елизавета Новикова
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