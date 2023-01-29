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18:10, 29 января 2023Среда обитания

Голландская полиция задержала 768 человек на акции протеста в Гааге

В Гааге полиция задержала 768 человек на акции протеста, двоих из них оставили под стражей
СюжетРеновация Москвы:

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Правоохранители задержали 768 человек во время экологической акции протеста, организованной движением Extinction Rebellion в Гааге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на голландскую полицию.

28 января климатические активисты заблокировали трассу A12, выступая против выделения субсидий на ископаемые виды топлива, такие как газ и нефть.

Двое из задержанных сейчас находятся под стражей.

Ранее двое экоактивистов из движения Dernière Renovation («Последняя реновация») в знак протеста раскрасили оранжевой краской здание Министерства экологии Франции в Париже.

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Елизавета Новикова
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