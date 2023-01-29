Инфекционист перечислил россиянам опасные осложнения при гриппе

Российский инфекционист Георгий Сапронов: грипп может вызывать серьезные осложнения

Иногда грипп может вызывать серьезные осложнения — боли в теле, поражения сердца и энцефалит. Такие опасные осложнения перечислил россиянам инфекционист Георгий Сапронов в беседе с «Москвой 24».

По словам Сапронова, во время распространения свиного гриппа важно не забывать про вакцинацию. Он отметил, что сейчас многие люди достаточно легкомысленно относятся к прививке и не делают ее. При этом грипп не менее опасен, чем COVID-19, рассказал специалист и добавил, что эта инфекция вызывает целый ряд осложнений.

Например, боль в теле может возникать даже после того, как пациент переболел. Помимо этого, из-за гриппа возникают аутоиммунные поражения и серьезные осложнения на сердце, добавил Сапронов. Он объяснил, что грипп поражает сердечную мышцу, однако заболевшие не всегда замечают это. У них появляются одышка и слабость.

В заключение врач рассказал, что грипп может вызвать даже энцефалит — воспаление вещества головного мозга. При этом он отметил, что это происходит крайне редко. Но такое воспаление заметить простому пациенту достаточно сложно, так что стоит обращаться за помощью к специалистам, добавил он.

В конце декабря терапевт Елена Черненко назвала отличия свиного гриппа от COVID-19. Медик объяснила, что течение и тяжесть COVID-19 и нынешнего агрессивного гриппа должно быть схожим, однако они все же имеют явные различия. По ее словам, при свином гриппе заболевший обычно страдает сильной головной болью и рвотой.